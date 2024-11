Este viernes, en medio del furor por Franco Colapinto en Brasil, el director del equipo Williams, James Vowles, admitió que existen "opciones con varios equipos interesados" en contratar al joven piloto argentino.

Recordemos que el pibe de 21 años, al que Vowles calificó de “excepcional”, por ahora no tiene asiento asegurado para la próxima temporada 2025.

Sus declaraciones llegan tras la sorpresiva visita de Christian Horner, de Red Bull, al búnker de Franco y Williams en Interlagos.

"Está haciendo un trabajo extraordinario en pista y, como he dicho desde el principio, gánate el puesto y los resultados llegarán", dijo el jefe de Williams, y completó: "Mi responsabilidad es asegurarnos de que hacemos lo correcto".

Para el final, dejó una frase esperanzadora: "Esperamos tener grandes noticias de las que poder hablar con todo el mundo, pero hoy no es posible".

El interés de Red Bull

El equipo más importante de la la Fórmula 1 estaría dispuesto a pagar 20 millones de dólares por Franco.

Qué dijo Colapinto sobre los rumores

“Valgo 200 palos. No tengo idea, son todos rumores sobre el futuro. Se rumoreaba que Lawson (Liam) iba a manejar el Williams y mirá lo que pasó. No hay nada más que dar un paso a paso día a día”, comentó.

Y cerró, cuándo le preguntaron cómo se veía en 2025: “Yo me veo corriendo en autos que es lo que amo y voy a seguir haciendo. Si será en F1 o no es algo que lo definirá el tiempo. No soy la persona indicada para responder a esa pregunta. Yo lo único que hago es subirme al auto y manejar. Este año estoy corriendo con Williams y es una oportunidad muy buena. Estoy corriendo para todos mis sponsors”.