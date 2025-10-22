Bombazo en las redes: ¿Otro piloto argentino en la Fórmula 1?

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 a mediados de 2024 sacudió al automovilismo nacional y lo puso en la vidriera mundial. Franco vive un presente irregular por la escudería Alpine, pero muy bueno en lo personal por la arriesgada maniobra del último domingo en el GP de Estados Unidos en la que desobedeció a los ingenieros del equipo.

Aún sin la continuidad de Colapinto asegurada en 2026, en redes surgió un rumor que indica que Nicolás Varrone podría llegar a otro equipo de la máxima en la próxima temporada.

"Dios no solo escucha, también es argentino", escribió Varrone anoche, y comenzaron las especulaciones. También es bonaerense -de Ingeniero Maschwitz- el piloto tiene 25 años y es parte del proyecto General Motros/Cadillac.

Cadillac será la nueva escudería en la próxima temporada de la F1. Y si bien ya confirmó algunos nombres para sus butacas -Sergio Checo Pérez, Valtteri Bottas y Colton Herta- el argentino podría tener un lugar.

¿Y si va a la Fórmula 2?

Varrone ya tuvo ofertas de tres escuderías en 2025 pero no hubo acuerdo por falta de sponsors. Nico participó de pruebas donde se destacó y su desembarco en la categoría lo posicionaría para pensar en un futuro escalar a la máxima.