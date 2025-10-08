Se volvió a lesionar Edinson Cavani y la noticia hizo ruido en el mundo Boca. El delantero uruguayo había regresado a estar a las órdenes del cuerpo técnico en la goleada 5-0 del Xeneize frente a Newell’s el último domingo.

A punto de meterse en el equipo que visitará a Barracas Central el próximo sábado -fue tema de debate en programas deportivos y entre los hinchas si debía reemplazar a Milton Giménez-, El Matador sintió una sobrecarga en el entrenamiento del martes y está descartado.

El atacante de 38 años, lesionado en el psoaps, ahora sintió una molestia en la zona de la ingle, cercana a su anterior lesión. Así, Claudio Úbeda podrá mantener la dupla de ataque que tan bien funcionó, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Y en las redes hay quejas, sorpresas y memes: