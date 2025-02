El fútbol argentino suma un nuevo capítulo para su producto. A cuatro meses de la movida de Spreen jugando unos minutos en Deportivo Riestra, Santi Maratea anunció su llegada a Colegiales, que esta temporada jugará en la Primera Nacional.

El club de Munro, que volvió a la segunda división de nuestro fútbol tras 70 años, tendrá a Maratea entrenando con la Reserva. “Le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad. A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con Reserva”, avisó el influencer en sus redes.



Y sumó: "Estoy muy conecto de comenzar con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene el club. La idea no es que me metan de la nada a jugar en primera, ni mucho menos, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad".

La aclaración del final que hace Maratea es para meme: "No voy a hacer una colecta igual, no se asusten, no es el fin de todo esto". Así reaccionaron las redes…