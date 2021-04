El deseo generó la información. Lucas Torreira, mediocampista de la selección uruguaya y actualmente en ,se creó solo sus chances de fichar para Boca en el próximo mercado de pase.

El mediocampista de 25 años tiró la bomba en el programa F90 de ESPN: "Mi papá me llamó llorando y me dijo que es el momento de jugar en Boca".



¿Por qué?

Torreira consiguió un permiso del Atlético de Madrid para viajar a Uruguay por el fallecimiento de su madre. "La noche que falleció mi mamá llamé a mi representante y le dije que no quiero jugar más en Europa y que quiero ir a Boca", dijo Lucas.

Y lo ratificó: "Siempre lo dije: me muero por jugar en Boca. No solo porque esté pasando por este duro momento. No sé si será en junio o más adelante".



¿Y si te llama Román?

"Hablé muchas veces con Román (Riquelme). El día que Boca quedó afuera de la Copa Libertadores le mandé un mensaje a él para animarlo", confesó Torreira.

Palabra charrúa

"No es una decisión tomada a la ligera. Me tocó irme a los 17 años a Europa y a mi me tira el pueblo y estar cerca de mi familia. Pasé las fiestas y mi último cumpleaños solo".

"Hay muchas cosas que no puedo controlar porque tengo contrato con el Arsenal y con el Atlético de Madrid hasta junio. Espero que los clubes encuentren una solución por mí".

"No quiero ir a Boca con 35 años, sino más joven para llegar con actividad. Es algo que tengo adentro y cuando me pasan este tipo de cosas y lo escucho a mi papá de que la pelota no es todo, me quiero dar ese gusto de jugar en Boca".

"Hace mucho tiempo que vengo pensando sobre esto. El fútbol se ha vuelto una lucha de dinero y de tomar protagonismo. Pero lo único que quiero es sentirme respetado y contenido. Todo lo que tengo lo logré con trabajo. Soy feliz con lo que tengo, pero a mi me hace bien estar en mi pueblo".



"Muchas veces el dinero te da placer, pero eso es muy corto. Quiero estar cerca de los míos. Soy una pieza importante de mi familia y tengo que estar bien para ellos".

De qué depende

"Todo depende del Arsenal y como se puedan comunicar los clubes. Mi decisión no solo pasa por el dinero. Porque si quiero ganar plata, me quedo en Europa porque tengo varias ofertas. Pasa que los equipos se pongan de acuerdo. Se que va a ser complicado. Puede salir a préstamo porque tengo dos años de contrato con el Arsenal"

Y si viene con Cavani

"Con Edi hablo muchísimo y lo hacemos de todos los temas. Él siempre ha manifestado sus ganas de volver para estar cerca de su familia. Ojalá podamos estar juntos y compartamos equipo en Boca."