"No me callo, podré cometer errores, pero no voy a ser rehén de esta situación", anunció Ricardo Caruso Lombardi en Mundo Ascenso, de radio La Red, sobre su sorpresiva renuncia a la dirección técnica de Belgrano de Córdoba.

Y denunció: "Chiqui' Tapia está endemoniado para que ascienda su equipo. Se maneja con mucha maldad, los árbitros tienen pánico de dirigir a Barracas Central".

Caruso dijo que su decisión es para no perjudicar al club cordobés como consecuencia de su enfrentamiento con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

Caruso Lombardi afirmó que otros entrenadores coinciden con su forma de pensar pero no lo expresan públicamente "porque tienen miedo de no dirigir nunca más".

Belgrano (10 puntos) ocupa el tercer puesto de la Reválida A que lidera Barracas Central (13). Los dos primeros de esa zona, compuesta por ocho participantes, pasarán a la siguiente instancia del torneo para pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El detonante

Escándalo con Caruso Lombardi en el partido entre Barracas Central y Belgrano

Fue el aprtido entre Barracas y Belgrano del pasado 12 de diciembre, que terminó en escándalo por la victoria agónica del conjunto de Tapia, con gol de Nicolás Trecco a los 95 minutos de juego en posición adelantada. En ese momento, Belgrano jugaba con nueve hombres por las expulsiones de Joaquín Novillo y Franco Negri.

Aquella tarde, Caruso Lombardi estalló contra el árbitro Nelson Sosa y luego denunció que la dirigencia de Barracas liberó la zona para que barras del club agredieran a la delegación visitante.

Como respuesta, el club de Parque de los Patricios acusó mediante un comunicado a Caruso Lombardi de promover la violencia en la previa, durante y después del partido.



Más frases de Ricardo en Mundo Ascenso

“Yo renuncio porque no acepto más las maldades de Tapia y Toviggino, son los dos que manejan el fútbol argentino. No me escondo, me quieren borrar”.

“Hablé con el vice (NdR Sergio Villella). Ellos no quieren que me vaya, son gente bárbara, pero acá la gente sana no sirve; sino los rehenes, los que tapan las cosas…algunos por interés, otros por miedo”.



“No quieren que ascienda Belgrano. Perdí un sólo partido con Barracas Central que ya saben lo que pasó”.



“Sé que Tapia y Toviggino están distanciados, uno de los motivos es porque Toviggino le dijo a Tapia que la termine conmigo porque saben que tengo prensa”.

“Sé que a cierto dirigentes le prometieron el ascenso y como no apareció “ayudín” hubo algunas apretaditas entre ayer y hoy. Ojo con dos partidos”.

Te parece que un jugador de Barracas diga que sabía hace 15 días (NdR antes del inicio del torneo) con quién iban a jugar. Pusieron una persona con una corbatita a mover las bolillas y estaba todo armado”.



“Si me equivoqué le pido disculpas a la gente de Belgrano por este momento tan difícil. Sé lo que estoy viviendo por dentro, no me gusta vivir de esta manera, me pone triste”.