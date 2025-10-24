Pablo Carrozza lanzó la bomba en el stream Carnaval ante la atenta mirada de Duka: "La información es que Riquelme habló con Guillermo y le dijo ’yo quiero que el técnico de Boca el año que viene seas vos'".

Además, Carrozza aseguró que hay un apartado en la cláusula del contrato de Barros Schelotto le permitiría salir de Vélez.

Ducatenzeiler aportó: "Si Guillermo dice 'no clasifico a ninguna Copa y no gano en la Liga, no me pueden privar de ir a dirigir a un equipo que ya tiene asegurada la Copa Sudamericana". Y agregó: "El año que viene es el año político de Riquelme".