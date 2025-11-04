En su programa de stream, Flavio Azzaro aseguró que "tenía información" sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River. ’La dirigencia de River no está convencida de renovarle a Gallardo‘’, dijo el periodista.

"River tiene serias posibilidades de quedarse afuera de la Copa Libertadores", advirtió Flavio. Y consideró: "Yo creo que Gallardo está en terapia intensiva. El domingo juega con Boca y es plata o mierda".

Lo que se juega River el domingo

"Si pierden, no vuelvan…"

El superclásico del domingo, clave para el futuro de Gallardo.