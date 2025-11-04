La continuidad del Muñeco
Bomba de Azzaro: ‘’La dirigencia de River no está convencida de renovarle a Gallardo‘’
Flavio aseguró que tenía "información" sobre la continuidad del entrenador, tras la asunción del nuevo presidente de River. Y que el superclásico "es un partido crucial" para el futuro de Marcelo Gallardo.
En su programa de stream, Flavio Azzaro aseguró que "tenía información" sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River. ’La dirigencia de River no está convencida de renovarle a Gallardo‘’, dijo el periodista.
"River tiene serias posibilidades de quedarse afuera de la Copa Libertadores", advirtió Flavio. Y consideró: "Yo creo que Gallardo está en terapia intensiva. El domingo juega con Boca y es plata o mierda".
Lo que se juega River el domingo
"Si pierden, no vuelvan…"
El superclásico del domingo, clave para el futuro de Gallardo.