El lateral derecho de 36 años fue ofrecido a Boca, que estudia la posibilidad de incorporarlo para reforzar el lugar que dejó Buffarini después de no renovar su contrato y de que Jara no terminara de convencer en esa posición. Transitoriamente está jugando Capaldo en una zona que no es habitual para él.

La duda que aparece es que en el San Pablo no terminó asentándose por causa de las lesiones y parece difícil que Boca sea el lugar indicado para buscar la calma que su situación requiere.