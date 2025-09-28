Boca volvió a mostrar los mismos desajustes que le vienen sucediendo desde principios de año y que la llegada de Russo no pudo solucionar: falta de construcción de juego, mandíbula floja en la pelota parada, y falta de convicción para imponerse en el trámite.

El ingreso de Janson para tratar de revertir la situación solo irritó a los hinchas que apuntaron a Marchesín, culpando al arquero por los dos tantos recibidos.

Las redes contra Marchesín

Si bien la llegada del ex Porto fue celebrada por los xeneizes como el indicado para reemplazar a Chiquito Romero, sus irregulares actuaciones terminaron hartándolos.