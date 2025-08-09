Con un cabezazo de Milton Gimenez a los 42 minutos del segundo tiempo Boca rescato un empate ante Racing en la Bomboner por la 4ta fecha del Torneo Clausura.

Y esta sonrisa y festejo de Juan Román Riquelme en su palco se hizo viral.

El el equipo de Migue Russi no logró cortar su sequía histórica, al sumar 12 partido sin ganar.

La Academia lo ganaba por un tanto de Santiago Solari a los 75

Así, los de Costas y el Xeneize siguen fuera de los puestos de playoffs de la Zona A.

Resumen y goles del partido

Emociones en la Bombonera.