Jorge el Patrón Bermúdez es una palabra autorizada para hablar del día a día de Boca y dejó jugosas reflexiones hablando con TyC Sports.

Sobre el regreso de Darío Benedetto: “Trabajamos día a día, minuto a minuto, sabemos y tenemos claro que Benedetto sería una tremenda incorporación para el plantel, sumaría muchísimo, el club está haciendo el esfuerzo. No es fácil, vamos a lucharla con seriedad, no vamos a decir nada fuera de la realidad. Tenemos mucha ilusión. Es un movimiento grande económico. El club francés pagó casi 18 millones por Pipa. Boca tiene que valerse de herramientas para poderlo realizar. Todo depende de cómo se desarrolle y termine la negociación. Se están buscando todas las alternativas posibles. El trabajo del representante del jugador también se está haciendo. Hay que ponerse de acuerdo las partes y ponerse de acuerdo en los valores que se hace la operación. No es fácil. Vamos a hacer todo lo posible, tenemos la misma camiseta de los hinchas. No se hubiera arrancado la operación (sin el sí de Benedetto). Él seguramente tiene la gran ilusión, como tenemos nosotros, de volver al club. El hincha de Boca cree en nosotros. Es difícil competir con el mercado internacional aunque tengamos la mejor vocación”,

Pero también explicó la situación de Sebastián Villa: "Hasta el momento no ha llegado ninguna oferta". Y reconoció el interés que existe por el paraguayo Ángel Romero.

Y valoró la calidad del plantel con que cuenta el entrenador Sebastián Battaglia.