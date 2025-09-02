Benjamín Cremaschi aceleró su salida de Inter Miami con sus críticas a Javier Mascherano. El joven yanqui-argentino jugó muy poco desde que llegó el Jefe, que además pidió refuerzos en su puesto, como Tadeo Allende y Baltasar Rodríguez.

Así lo anunció Inter en sus redes, tras la derrota en la final de la Leagues Cup que terminó en escándalo. Cremaschi se irá cedido a préstamo a Parma, hasta mediados de 2026 y con una opción de compra que ronda los 4.5 millones de euros.

“¡Benja se marcha cedido al Parma 🇮🇹 ! ¡Mucha suerte en esta nueva etapa ✨ Te animaremos desde casa 💪”, publicaron las Garzas en sus redes sociales.

¿Qué dijo el pibe de 20 años de Mascherano?

“Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”.

Y más: “En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”.

Y se marchó…