Benito SDR es el streamer más conocido de River y apenas regresó de Rosario, donde estuvo presente en el estadio de Central para el encuentro entre River y Racing, hizo su reacción.

Allí destacó cómo planteó River el segundo tiempo, basado en su solidez defensiva, y la concentración en la pelota aérea en su propia área.

Como figuras valoró a Marcos Acuña y Facundo Colidio, y hasta tuvo elogios para el colombiano Castaño, bastante cuestionado en el último tiempo.

El resumen del partido

El gol de Maxi Salas abrió el partido que encaminó a River a las semifinales.