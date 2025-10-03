Pura alegría
Benito SDR: "Ya no había margen de error y lo sacamos adelante, partido rarísimo"
El streamer de River más famoso hizo su reacción al regreso de Rosario donde mostró su alegría por la clasificación del Millonario.
Benito SDR es el streamer más conocido de River y apenas regresó de Rosario, donde estuvo presente en el estadio de Central para el encuentro entre River y Racing, hizo su reacción.
Allí destacó cómo planteó River el segundo tiempo, basado en su solidez defensiva, y la concentración en la pelota aérea en su propia área.
Como figuras valoró a Marcos Acuña y Facundo Colidio, y hasta tuvo elogios para el colombiano Castaño, bastante cuestionado en el último tiempo.
El resumen del partido
El gol de Maxi Salas abrió el partido que encaminó a River a las semifinales.