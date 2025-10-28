"...mañanas tristes"
Benedetto fue borrado y se va de Newell‘s: las redes se llenaron de memes
La Lepra tiene nuevo entrenador y le avisó al Pipa que no iba a ser tenido en cuenta. Así, Benedetto se va de Rosario tras nueve partidos sin goles. Las redes se burlan con memes.
Darío Benedetto se va de Newell's tras un paso sin pena ni gloria. El Pipa fue informado por Lucas Bernardi, el DT interino que reemplazó a Cristian Ogro Fabbiani, que no serà tenido en cuenta.
Así, Benedetto se va de Rosario, donde había llegado en junio, sin goles en nueve partidos -erró un penal ante Belgrano y el equipo fue goleado-.
Y las redes se llenaron de memes: