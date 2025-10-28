Darío Benedetto se va de Newell's tras un paso sin pena ni gloria. El Pipa fue informado por Lucas Bernardi, el DT interino que reemplazó a Cristian Ogro Fabbiani, que no serà tenido en cuenta. 

Así, Benedetto se va de Rosario, donde había llegado en junio, sin goles en nueve partidos -erró un penal ante Belgrano y el equipo fue goleado-. 

Y las redes se llenaron de memes:

