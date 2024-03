La igualdad entre Independiente y Barracas Central 2 a 2 suma capítulos. Luego de las fuertes declaraciones de Carlos Tevez contra el árbitro Pablo Dóvalo y la AFA, la actitud del árbitro con los periodistas al salir del Ducó y del cruce en redes entre Carlos y Toviggino -tesorero de AFA-, habló Federico Beligoy.

El Director Nacional del Arbitraje de la AFA no anduvo con vueltas: "La tarea del arbitraje fue buena", dijo. En nota con TyC Sports, advirtió: “Tengo los fundamentos técnicos y consideraciones para avalar lo que digo”.

“Estoy un poquito enojado por todo lo que se armó en la previa, durante, después... Fueron palabras tendenciosas, armadas, direccionadas. Han afectado a una tarea que fue buena”, dijo Beligoy, al tiempo que consideró: "Están saliendo los videos del partido porque no tenemos absolutamente nada que ocultar".



"Si un chico pateó una pelota en el fondo de su casa, dice que esa jugada nunca puede ser penal. A su vez yo, con consideraciones técnicas, te explico por qué no fue penal: la pelota viene rebotada de su propio cuerpo, hay una cercanía notoria entre el cabezazo y el jugador de Barracas, porque lo está tomando y desestabilizando. Ambos están saltando hacia el balón y pierden noción del lugar a dónde se encuentra el balón. Y claramente no hay un movimiento de la mano hacia la pelota, siempre la pelota va hacia la mano".

Sobre la no expulsión de Domínguez por el planchazo a Marcone

"Lo que sucedió es que hay un jugador que se tira a jugar el balón y, producto de jugar el balón, el pie hace impacto en el balón y le hace saltar el pie. Toca con la punta del botín la pierna del jugador de Independiente. Hay arrepentimiento, son cosas para analizar en este tipo de jugadas. El árbitro la vio tal cual y por eso no se revirtió la situación. Es una jugada de clara amarilla", sentenció Beligoy.