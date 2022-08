River y Defensa y Justicia se volverán a ver las caras a tres meses de la inolvidable y escandalosa pelea entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo. Será por los octavos de final de la Copa Argentina, el miércoles 31 de agosto en Resistencia, Chaco.

Y en la previa del partido, Beccacece,apuntó contra Gallardo: "Cuando se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal cuando hay otro que imparte justicia, me pareció un acto arrogante y yo respondí. No importa quién está en enfrente, si tenés 14 títulos, 50 o no ganás ninguno".

En diálogo con ESPN, el DT de los de Varela agregó: "Me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de lo que hay que hacer, uno tiene que tener a lo largo del tiempo una ética y moral intachable y eso no ha pasado. Marcelo tuvo situaciones increíbles a lo largo de su carrera".

Sobre las consecuencias de aquella gresca, Becca negó que le haya traído problemas. "No creo que la discusión me haya generado un conflicto interno. En eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Me enojo y respondo lo que gesticula Marcelo porque me pareció arrogante y desubicado. Nada más que eso".

¿Al ganador no se lo cuestiona?

"Está instalado que al que gana no se lo toca y es algo más particular. No me generó nada más que una simple discusión. Para una pelea se necesitan dos y me hago cargo de la parte que me corresponde".

Y sobre el partido, analizó y auguró: #Llegamos en desventaja en tiempos de preparación, armado, calidad y cantidad, pero es fútbol, es la Copa Argentina, es un partido y lo van a dar todo. Se habla del débil contra el poderoso y es un lindo desafío".