Como toda semifinal de una copa que se disputa en Sudamérica, el trámite del partido fue áspero, cortado, disputado, discutido y friccionado.

El encuentro entre Lanús y la Universidad de Chile no fue la excepción ya que hubo polémicas y patadas para que el VAR intervenga en varias oportunidades.

El local se llevó el triunfo en la segunda parte, cuando Marcelino Moreno habilitó a Rodrigo Castillo, quien dejó en el camino al arquero y definió con el arco vacío.

Defendiendo ese gol hasta el final el Granate se abrazó a la clasificación para llegar a la final de la Copa Sudamericana.

Pero cuando el árbitro decretó el final del encuentro, los jugadores visitantes manifestaron su malestar y se la agarraron con sus rivales hasta que el clima fue enfriándose antes de que pase a mayores.

El resumen del partido

Con gol de Castillo en la segunda parte, el Granate consiguió el 1 a 0 que le dio el pase a la final de la Sudamericana donde lo espera Atlético Mineiro.