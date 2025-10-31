Batalla campal entre los jugadores de la U de Chile y los de Lanús tras el final del partido que clasificó al equipo argentino
Con el silbato del árbitro venezolano Herrera se desató el pandemonium en La Fortaleza, con los jugadores de ambos equipos empujándose y dispuestos a ir a la guerra.
Como toda semifinal de una copa que se disputa en Sudamérica, el trámite del partido fue áspero, cortado, disputado, discutido y friccionado.
El encuentro entre Lanús y la Universidad de Chile no fue la excepción ya que hubo polémicas y patadas para que el VAR intervenga en varias oportunidades.
El local se llevó el triunfo en la segunda parte, cuando Marcelino Moreno habilitó a Rodrigo Castillo, quien dejó en el camino al arquero y definió con el arco vacío.
Defendiendo ese gol hasta el final el Granate se abrazó a la clasificación para llegar a la final de la Copa Sudamericana.
Pero cuando el árbitro decretó el final del encuentro, los jugadores visitantes manifestaron su malestar y se la agarraron con sus rivales hasta que el clima fue enfriándose antes de que pase a mayores.
El resumen del partido
Con gol de Castillo en la segunda parte, el Granate consiguió el 1 a 0 que le dio el pase a la final de la Sudamericana donde lo espera Atlético Mineiro.