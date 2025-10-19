Crítica feroz
Azzaro salió con los tapones de punta contra Tevez tras la derrota con River y puso en duda su capacidad para dirigir
El periodista apuntó con fuerza contra el entrenador de Talleres luego del 2 a 0 frente al equipo de Marcelo Gallardo. "Está claro que dirige por lo que fue y no por lo que hizo como DT", lanzó.
River venció 2 a 0 a Talleres en el Monumental y volvió a consolidar su dominio en el campeonato.
Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el foco de la polémica se trasladó al banco cordobés.
Flavio Azzaro, siempre filoso, apuntó directamente contra Carlos Tevez, cuestionando su capacidad para conducir al equipo.
"Está claro que dirige por lo que fue y no por lo que hizo como DT", afirmó el periodista.
Además, lo cuestionó por el uso de "las planillas" en medio del partido. "Tes estás yendo a la B", remarcó.