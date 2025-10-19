River venció 2 a 0 a Talleres en el Monumental y volvió a consolidar su dominio en el campeonato.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el foco de la polémica se trasladó al banco cordobés.

Flavio Azzaro, siempre filoso, apuntó directamente contra Carlos Tevez, cuestionando su capacidad para conducir al equipo.

"Está claro que dirige por lo que fue y no por lo que hizo como DT", afirmó el periodista.

Además, lo cuestionó por el uso de "las planillas" en medio del partido. "Tes estás yendo a la B", remarcó.