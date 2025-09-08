Independiente vive desde hace tiempo en un vaivén de inestabilidad, deudas, y fracasos deportivos, que fueron desilusionando a sus hinchas.

El último golpe que recibieron fue la sanción de la CONMEBOL por los incidentes frente a la Universidad de Chile en la revancha de la Copa Sudamericana.

Para manifestarse en contra de la dirigencia, los hinchas se autoconvocaron en la sede social de los Diablos Rojos, y llamó la atención la baja concurrencia.

Flavio Azzaro, representante de la vereda de enfrente, analizó el hecho y no lo puso como algo privativo de Independiente.