Las redes
Azzaro reaccionó a la autoconvocatoria de los hinchas de Independiente: "Me pasó lo mismo cuando quisimos sacar a Blanquiceleste"
Flavio Azzaro es un reconocido hincha de Racing y, como tal, quiere que le vaya mal a su clásico rival, pero en el canal de streaming AZZ empatizó con el reclamo de sus hinchas.
Independiente vive desde hace tiempo en un vaivén de inestabilidad, deudas, y fracasos deportivos, que fueron desilusionando a sus hinchas.
El último golpe que recibieron fue la sanción de la CONMEBOL por los incidentes frente a la Universidad de Chile en la revancha de la Copa Sudamericana.
Para manifestarse en contra de la dirigencia, los hinchas se autoconvocaron en la sede social de los Diablos Rojos, y llamó la atención la baja concurrencia.
Flavio Azzaro, representante de la vereda de enfrente, analizó el hecho y no lo puso como algo privativo de Independiente.