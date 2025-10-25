El año es un calvario para los hinchas de River que no pueden entender qué le pasa al equipo de Marcelo Gallardo.

Nuevamente el Millonario quedó a deber cuando debía dar el presente, causándole una nueva frustración a los hinchas.

La eliminación de la Copa Argentina caló hondo y a Flavio Azzaro no le tembló el pulso para ventilar la dura interna que estalló entre el cuerpo técnico y los dirigentes.

La reacción a la eliminación de River

Azzaro analizó la caída del Millonario en la tanda de penales con Independiente Rivadavia de Mendoza.