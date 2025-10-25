La crisis millonario
Azzaro habló de la interna de Gallardo con los dirigentes de River: "El único que lo banca es Stefano Di Carlo"
En su canal AZZ, Flavio Azzaro habló con Renzo Pantich y desnudó que está pasando dentro del club de la banda roja.
El año es un calvario para los hinchas de River que no pueden entender qué le pasa al equipo de Marcelo Gallardo.
Nuevamente el Millonario quedó a deber cuando debía dar el presente, causándole una nueva frustración a los hinchas.
La eliminación de la Copa Argentina caló hondo y a Flavio Azzaro no le tembló el pulso para ventilar la dura interna que estalló entre el cuerpo técnico y los dirigentes.
La reacción a la eliminación de River
Azzaro analizó la caída del Millonario en la tanda de penales con Independiente Rivadavia de Mendoza.