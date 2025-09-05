El partido fue casi un trámite para los dirigidos por Lionel Scaloni, que vencieron a Venezuela 3 a 0.

Por eso Flavio Azzaro decidió pensar un poco más allá, poniendo los ojos en la próxima Copa del Mundo que está a solo nueve meses.

Azzaro destacó el recambio que está llevando adelante el entrenador nacional, con la aparición de nombres como Tiago Almada, Franco Mastantuono o Nico Paz.

Y despejó las dudas sobre la posibilidad de que Leo Messi no esté en el próximo mundial.

El resumen del partido

De la mano de su capitán, Argentina goleó a Venezuela con un 3 a 0 a puro brillo.