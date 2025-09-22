"La cantidad de pelotudos que hay por metro cuadrado en los estadios, ¿qué hacen filmando? ¿qué les pasa?", explotó Flavio Azzaro al descubrir esta imagen, tras hablar del empate 2 a 2 de Boca ante Central Córdoba en la Bombonera.

"¿Qué te pasó capo que filmás a Merentiel en vez de abrazarte con el de al lado?", se preguntó Flavio. Y explotó: "No sos un camarógrafo de El Gráfico documentando un gol en los 70"

El análisis de Flavio del empate de Boca

"Boca tiene mala leche"