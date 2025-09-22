Pensamiento de época
Azzaro caliente con los hinchas que graban con el celular: ''La cantidad de pelotudos que hay en los estadios filmando''
Flavio explotó por una imagen que entregó la Bombonera tras el gol de Merentiel: cientos de manos alzadas con un celular filmando el festejo del uruguayo. "No sos un camarógrafo de El Gráfico ¡la puta que te parió!", explotó Azzaro.
"La cantidad de pelotudos que hay por metro cuadrado en los estadios, ¿qué hacen filmando? ¿qué les pasa?", explotó Flavio Azzaro al descubrir esta imagen, tras hablar del empate 2 a 2 de Boca ante Central Córdoba en la Bombonera.
"¿Qué te pasó capo que filmás a Merentiel en vez de abrazarte con el de al lado?", se preguntó Flavio. Y explotó: "No sos un camarógrafo de El Gráfico documentando un gol en los 70"
El análisis de Flavio del empate de Boca
"Boca tiene mala leche"