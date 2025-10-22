Julián Álvarez pasa un gran momento.. pese a Diego Simeone. Si el 9 hace tres goles, es porque se reveló a la posición que le otorgó el Cholo. Si Atlético juega con tres delanteros nadie dice nada, si golea tampoco. Pero cuando pierde… ¡Mamita!

Sucedió este martes, por Champions ante Arsenal. Fue 4-0 en una ráfaga de 13 minutos en el segundo tiempo, luego de una primera mitad donde los ingleses fueron superiores pero Julián dispuso de tres chances de gol.

De hecho el tridente de ataque del Colchonero fue argentino: Giuliano Simeone-Julián-Nico Gónzález. Y Simeone, que apostó con Llorente de lateral, sufrió por las bandas.

¿La posición de Álvarez? Libre, para acercarse a generar juego y llegar como delantero. Pero Atlético perdió, se comió una goleada histórica en un partido atípico. Y en las redes vuelcan su odio con Simeone.