"Si es por mí, estaría mañana de vuelta, las ganas las tengo siempre. Lo de irme fue una decisión que hay que tomar, pero sé que voy a volver y bien. Me gustaría hacerlo con 31 o 32 años", expresó el Pity, que tiene 26 y emigró a Atlanta United de la MLS estadounidense, en diálogo con Superfútbol por TyC Sports.

Además, agregó: "Me hubiese gustado quedarme seis meses más para recibir el cariño de la gente, pero estaba tranquilo con lo que había decidido. Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full".

Por último, el mendocino explicó cómo trabaja Marcelo Gallardo, el entrenador que lo potenció. "Si fuera por mí me lo hubiese traído acá a Estados Unidos. Es un técnico con el que sabés que si no estás bien no jugás, seas quien seas. Es vital para él lo que le demuestres en los entrenamientos", destacó.