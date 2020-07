Lucas Martínez Quarta es una más de las figuras que Marcelo Gallardo logró consolidar en el primer equipo de River luego de formarse en las inferiores del club. Ahora, todo indica que su tiempo en el 'Millonario' está llegando a su fin.

El joven defensor, que ya jugó para la selección de Scaloni, habló con el diario español Marca sobre las ofertas para irse a jugar al fútbol europeo.

"El sueño de todo futbolista es jugar en Europa, tengo ese sueño de poder jugar en Europa, en un grande, estar en la selección... es el sueño de todo futbolista y estoy en una edad que estaría bien pegar el salto. Pero con todo esto dependemos de muchas cosas. Estoy tranquilo, claro. Para eso tenemos un representante. A mí me queda entrenar y prepararme para lo que viene sea acá o donde sea. Tratar de estar bien preparado para lo que venga", comentó Lucas MQ, que es pretendido por Valencia, Leeds e Inter.

"Yo también he visto noticias y es un orgullo que esos equipos estén pendientes de mí. Con mi representante lo hablé en su momento que cuando haya algo concreto él me lo iba a decir. La realidad es que hoy con todo el tema de la pandemia, aunque está abierto el mercado de pases, no se puede hacer nada hasta que los clubes tengan sus presupuestos. Trato de estar tranquilo y esperar. Si llega una oferta, mi agente me lo dirá y lo analizaremos. Es un orgullo que esos equipos con historia se fijen en mí. Es un sueño jugar en Europa y obviamente que lo voy a cumplir si Dios quiere", agregó el central 'millonario' sobre su futuro.

Para cerrar, agregó: "No sé cómo se maneja eso. El club que esté interesado tendrá que hablar con mi representante con el club y si la oferta es buena para el club y para mí, sentarse y analizarla y decidir qué pasa. Ahora quiero estar tranquilo, tratar de empezar lo mejor posible la pretemporada".