La única condición que debe cumplir Messi sobre dicho cláusula es la de avisar con un mes de antelación. Vale mencionar que el vínculo de Leo finaliza en junio de 2021 y que Josep María Bartomeu pensaba hacerle una oferta para extenderlo.

Ante este panorama, según La Gazzetta Dello Sport, cinco equipos importantes de Europa comenzaron a moverse para intentar seducirlo para que haga uso de esta opción. Dentro de este listado aparecen Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter.

El medio italiano apunta que los cinco clubes estarían dispuestos a ofrecerle un contrato que oscilaría entre los 50 y 85 millones de euros anuales.

Por su parte, tanto Daily Mail como ESPN coinciden en que Los Ciudadanos podrían correr con ventaja en esta carrera, ya que a Messi lo podría motivar volver a ser dirigido por el español Pep Guardiola y compartir ataque con su amigo Sergio Kun Agüero.

“La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún”, declaró en septiembre del año pasado el seis veces ganador del Balón de Oro.