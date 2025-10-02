El seleccionado argentino ya se clasificó para la segunda ronda del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

El equipo de Placente le ganó 4 a 1 a Australia basándose en un buen trabajo defensivo -salió con línea de cinco- y la categoría de sus delanteros.

La goleada llegó en los minutos finales con los tantos de Ian Subiabre y Santino Andino, el primero de ellos tras una fantástica jugada de Milton Delgado que llevó a la red el delantero de River.

El resumen del partido

Con un Alejo Sarco intratable y la variedad de sus alternativas de ataque, Argentina terminó doblegando a Australia.