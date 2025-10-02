4 a 1 a Austrialia
Asistencia de uno de Boca para que la meta uno de River: el golazo del seleccionado Sub 20 que ya clasificó a octavos de final
Los dirigidos por Diego Placente vencieron a los oceánicos en un trámite más ajustado de lo que terminó siendo el marcador.
El seleccionado argentino ya se clasificó para la segunda ronda del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
El equipo de Placente le ganó 4 a 1 a Australia basándose en un buen trabajo defensivo -salió con línea de cinco- y la categoría de sus delanteros.
La goleada llegó en los minutos finales con los tantos de Ian Subiabre y Santino Andino, el primero de ellos tras una fantástica jugada de Milton Delgado que llevó a la red el delantero de River.
El resumen del partido
Con un Alejo Sarco intratable y la variedad de sus alternativas de ataque, Argentina terminó doblegando a Australia.