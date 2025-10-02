El documental sobre Diego Maradona que realizó el premiado director Asif Kapadia es una muestra de la devoción que tenía por su máximo ídolo deportivo.

En la charla con Martin y Cancela, el propio Kapadia contó una anécdota de cuando le toco el pie izquierdo a Diego, en un movimiento que reconoció como "poco profesional".

Lo curioso es la excusa que se le ocurrió para hacerlo y, como consecuencia, la reacción del campeón del mundo del '86 cuando percibió lo que estaba pasando.