El documental
Asif Kapadia, director de cine: "Le agarré el pie izquierdo a Maradona y todavía no me he lavado las manos"
El director de cine británico de ascendencia india, y ganador de un Oscar, estuvo en Urbana Play charlando con Matías Martin y Clemente Cancela, donde contó una anécdota con Diego.
El documental sobre Diego Maradona que realizó el premiado director Asif Kapadia es una muestra de la devoción que tenía por su máximo ídolo deportivo.
En la charla con Martin y Cancela, el propio Kapadia contó una anécdota de cuando le toco el pie izquierdo a Diego, en un movimiento que reconoció como "poco profesional".
Lo curioso es la excusa que se le ocurrió para hacerlo y, como consecuencia, la reacción del campeón del mundo del '86 cuando percibió lo que estaba pasando.