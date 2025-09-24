Así se plantó la barra de Lanús, haciendo un cordón, para frenar la represión a sus hinchas en el Maracaná durante el primer tiempo del partido que el Granate perdía 1-0 ante Fluminense (por gol del uruguayo Canobbio) por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El juego estuvo demorado, y en el complemento, el equipo de Pellegrino lo igualó con un golazo de Dylan Aquino. Así, hizo valer el triunfo en la Fortaleza y se metió en las semifinales.

Ahora, Lanús espera por rival, que saldrá del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile.