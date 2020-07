En medio de los rumores sobre una oferta desde Arabia Saudita, Juanfer Quintero decidió romper el silencio a través de las redes sociales para aclarar su situación.

"Siempre me he caracterizado por ser una persona reservada. El día qué tenga alguna noticia por compartir lo haré, hoy mi presente es claro y afirmo, cómo lo hice hace algunos meses, es River Plate, soy feliz y disfruto mucho el lugar en el que estoy", escribió el colombiano junto a la foto de un emoji en blanco y negro que lleva un look similar al suyo.

Y agregó: "Quizás en mundo del fútbol se dice y especula mucho. Se sale de mi control.

Bendiciones, Juanfer!".

Las palabras del autor de uno de los goles más importantes en la historia del club de Núñez trajo tranquilidad a los hinchas, que así reaccionaron en las redes:

Cuando vuelva el fútbol, los hinchas de River vamos a disfrutar a JuanFer Quintero como nunca. Ctrl+G. — AlvaroLuii Luna Egas 🐔 (@alvaroLuis08) July 15, 2020

Juanfer quintero de los pocos 10 que quedan en el mundo del futbol 🔥🔥🎩🎩🎩 — F (@FabinPertuz3) July 15, 2020

Me vi obligado a seguir a Juanfer Quintero en insta, juega en River el trolo pero cuando uno es crack, es crack, vista la camiseta que vista... — ◀AKI▶ (@AkiDiaz_10) July 15, 2020

Juanfer Quintero se queda en River. 🥰 — Elio_Ro* (@elio_ro) July 15, 2020

Jajajaja no cantemos victoria todavía te lo pido por favor — Santi (@SantiMAlcazar) July 15, 2020