Así fue la impresionante transformación de Hulk para tener un físico destacable

La evolución corporal de Hulk es tan sorprendente como el apodo que lo acompaña. En el mundo del fútbol, el brasileño Givanildo Vieira de Sousa no siempre tuvo la apariencia robusta y musculosa por la que hoy es reconocido.

Durante sus primeros pasos en el Vitória, lucía una contextura mucho más delgada, muy distante de la poderosa presencia física que lo distingue en la actualidad.

Cómo fue la impactante transformación de Hulk

A lo largo de su trayectoria profesional, el cuerpo de Hulk fue transformándose al mismo ritmo que su fútbol. Durante su etapa en Japón, vistiendo la camiseta del Kawasaki Frontale, aún mantenía una contextura delgada, aunque ya se apreciaba un trabajo de musculación más evidente.

El cambio más drástico llegó en Europa, cuando defendía los colores del Porto. Allí se convirtió en una auténtica muralla de músculo, con una potencia y fuerza que daban pleno sentido a su famoso apodo. Con los años, su físico continuó evolucionando: hacia 2015 mostraba una figura muy fuerte, pero con un volumen más robusto.

En la actualidad, con 38 años, ha alcanzado un nivel de definición muscular notable, acompañado de un porcentaje de grasa corporal mínimo, fruto de una estricta disciplina de entrenamiento y alimentación.

Su carrera fue un viaje futbolístico por varios continentes, dejando huella goleadora en cada destino. Tras sus comienzos en Brasil y un valioso paso por Japón, se consagró como ídolo en el Porto, disputando 169 partidos y anotando 77 goles, con títulos locales y una Europa League en su palmarés.

Más tarde, llevó su potencia a Rusia con el Zenit de San Petersburgo, donde registró 77 goles en 148 partidos y sumó más trofeos. En la Superliga china, defendiendo al Shanghai SIPG, mantuvo su eficacia con 76 tantos en 145 encuentros.

Finalmente, regresó a Brasil para vestir la camiseta del Atlético Mineiro, donde continúa activo con más de 248 partidos y 125 goles. Con la Selección de Brasil, acumuló 49 presencias y 11 tantos, participando en la Copa del Mundo y la Copa Confederaciones.