Así fue la impresionante transformación de Alexis Sánchez desde su debut en River: cómo cambió su físico

La trayectoria de Alexis Sánchez dentro del fútbol no se explica únicamente por su calidad técnica, sino también por la notable metamorfosis física que acompañó su crecimiento profesional.

El jugador que en sus comienzos arribó a River con un físico delgado y en formación, terminó convirtiéndose con el paso de los años en un deportista de gran potencia e imponente presencia atlética.

Cómo fue la impactante transformación de Alexis Sánchez

En los primeros pasos de su trayectoria en el fútbol argentino, Alexis Sánchez se distinguía por su rapidez y agilidad, aunque su contextura era visiblemente delgada. La potencia en sus piernas y su baja estatura le otorgaban la capacidad de desequilibrar rivales.

No obstante, su llegada a Europa, especialmente al Barcelona, marcó un antes y un después: comenzó a desarrollar mayor masa muscular, ajustándose a la intensidad física que exige el fútbol del Viejo Continente.

Fue en el Arsenal donde esa transformación alcanzó su punto culminante. Bajo la rigurosa dinámica del fútbol inglés, el chileno adquirió un físico trabajado al detalle. Su cuerpo parecía cincelado, combinando fuerza y potencia con una resistencia que lo volvía incansable y casi indetenible. Se convirtió en un atleta cuya anatomía reflejaba una mezcla ideal de explosividad y agilidad.

Hoy, con 35 años, el “Niño Maravilla” deja ver el fruto de años de disciplina en el gimnasio. Su musculatura, sólida y definida, contrasta profundamente con aquella imagen juvenil de River. Esa evolución no solo se explica por su talento en la cancha, sino también por la constancia y el sacrificio invertidos en su desarrollo físico.

El imponente estado actual del delantero no responde únicamente a una genética privilegiada, sino a un compromiso férreo con el autocuidado. Su condición atlética es consecuencia de una planificación estricta, que incluye entrenamientos de fuerza meticulosos y una alimentación controlada al detalle.

Sánchez ha ganado fama por las largas sesiones de gimnasio con las que moldeó su cuerpo, pero su dedicación trasciende el levantamiento de pesas. En la cocina es aún más meticuloso: mide cada gota de aceite, controla con precisión las calorías que ingiere y analiza cada aspecto de su dieta. Esa obsesión lo convirtió en un ejemplo de cómo la constancia y la disciplina pueden transformar por completo la carrera de un futbolista.