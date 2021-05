Así Ataja Alan Díaz: Arquero de River que debutará vs Boca

Alan Leonardo Díaz -prefiere que le digan Leo- tiene 21 años. Si bien no es un pibe, nació el 22 de enero del 2000 en Lanús, provincia de Buenos Aires, es habitualmente el arquero suplente de la Reserva por detrás de Franco Petroli, y todavía no debutó en esa división, pero tendrá que hacerlo en el equipo titular de Primera división justamente en el Superclásico.

Con pasado en Selecciones Sub 15 y Sub 17 de Argentina se destacó en la Copa Libertadores Sub 20 en la que River llegó a la final que perdió con Independiente del Valle.

Es uno de los pocos arqueros millonarios que no se contagió ya que tuvo coronavirus en septiembre del año pasado.

Con muy buen manejo con los pies y voz de mando, tendrá que demostrar sus condiciones en la cita más importante que le podía tocar.