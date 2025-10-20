Picante posteo
Arturo Vidal festejó el título de Marruecos y las redes le responden
El excapitán de la selección chilena publicó una historia en Instagram en la que se burla de Argentina y festeja el título del conjunto africano en la final del Mundial Sub 20 disputado en su país. Y las redes lo hicieron meme.
Arturo Vidal se hizo tendencia por festejar el triunfo de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20 disputado en su país.
El exreferente de la Selección Roja compartió una historia en Instagram donde mostró el segundo gol de Marruecos y unos cuantos emojis: aplausos, la bandera marroquí y una cara con corazones en los ojos.
Las redes le responden con memes: