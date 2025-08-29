River eliminó a Unión por penales 4 a3 -a una semana de su sufrida clasificación contra Libertad en la Copa- con Franco Armani como héroe (atajó dos penales)y Montiel sentenciando la serie, y enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina

Resumen del partido y los penales

¿Todos somos Montiel?

Unión (SF) 0 (3) - (4) 0 River Plate | RIVER CLASIFICADO | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

Millonarios y Tatengues empataron 0-0 en los 90 en Mendoza en un partido chato por momentos que ganó dramatismo sobre el final por las chances increíbles que perdió cada equipo para ganarlo. 

Y las redes se acuerdan de Qatar: 

