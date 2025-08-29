Enfrentará a Racing en 4tos
Armani héroe y Montiel con el último penal, le dieron la clasificación a River: las redes recuerdan Qatar
River clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina y jugará con Racing, el partido del morbo por el pase de Salas. El Millonario eliminó al Tatengue en la definición por penales, 4 a 3, con el Pulpo como héroe -atajó dos disparos- y Cachete, que pateó el último. Y las redes recuerdan Qatar.
River eliminó a Unión por penales 4 a3 -a una semana de su sufrida clasificación contra Libertad en la Copa- con Franco Armani como héroe (atajó dos penales)y Montiel sentenciando la serie, y enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.
Resumen del partido y los penales
¿Todos somos Montiel?
Millonarios y Tatengues empataron 0-0 en los 90 en Mendoza en un partido chato por momentos que ganó dramatismo sobre el final por las chances increíbles que perdió cada equipo para ganarlo.
Y las redes se acuerdan de Qatar: