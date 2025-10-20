La Selección Argentina cayó en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos por 2 a 0 por un doblete de la figura del torneo, el zurdo Yassir Zabiri.

Enorme torneo del equipo Diego Placente que accedió a una final de Copa del Mundo de la categoría tras 18 años. Y el conjunto africano confirmó su gran proceso en fútbol al ganar el primer título en un Mundial juvenil.

El Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile volvió a ser hostil para los pibes. Los chilenos silbaron el himno, a los chicos durante todo el partido y hasta cantaron "daleee campeón".

Y las redes bancan la parada de burlas de chilenos, mexicanos y colombianos.