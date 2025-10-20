La antiargentinidad al palo
Argentina perdió la final del Mundial con Marruecos y en las redes se burlan del "dale campeón" de los chilenos
El equipo de Diego Placente no pudo coronar un gran Mundial, en el que llevó a Argentina a una final tras 18 años, y cayó ante los africanos por un doblete de Yassir Zabiri, la gran figura de la Copa del Mundo. Y en las redes los usuarios responden con memes a las gastadas de chilenos, mexicanos y colombianos.
La Selección Argentina cayó en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos por 2 a 0 por un doblete de la figura del torneo, el zurdo Yassir Zabiri.
Enorme torneo del equipo Diego Placente que accedió a una final de Copa del Mundo de la categoría tras 18 años. Y el conjunto africano confirmó su gran proceso en fútbol al ganar el primer título en un Mundial juvenil.
El Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile volvió a ser hostil para los pibes. Los chilenos silbaron el himno, a los chicos durante todo el partido y hasta cantaron "daleee campeón".
Y las redes bancan la parada de burlas de chilenos, mexicanos y colombianos.