Godoy Cruz le ganó en Liniers

El Fortín cayó ante Godoy Cruz 1 a 0 en Liniers. El entrenador lleva seis partidos en el club, no solo no ganó sino que además no convirtió goles. Vélez pasó de campeón a lograr la peor racha negativa de nuestros fútbol. Las redes se burlan y hay bronca con Sebastián Domínguez.