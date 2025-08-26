Luego de la derrota con escándalo ante República Dominicana de la fecha 2, Argentina cerró el Grupo C con un increíble triunfo sufrido ante Colombia por 84-83 y clasificó a cuartos de final de la Americup como segundo.

Sin los pivots Caffaro, Bressan y Vaulet -suspendidos por FIBA tras la gresca ante los centroamericanos- el equipo de Pablo Prigioni logró la victoria por un cachetazo salvador de Nicolás Brussino sobre la chicharra.

La figura del equipo, que solo contó con 3 relevos (inexplicable por qué Prigioni no usó ni un minuto al pibe Dylan Bordón), fue el ala pivot Juan Fernández. El santafesino que juega en Girona de España debió adaptarse a la posición de 5 y la rompió: 36 puntos y 16 rebotes. Lo siguió, como en todo el torneo, la joya Gonzalo Corbalán, con 20 puntos.

Resumen de un partido increíble

Argentina comenzó muy fuerte y se quedó en el segundo cuarto

El miércoles será de descanso y el jueves se jugarán los cruces de cuartos de final. Argentina aún no tiene rival pero es muy probable que sea Puerto Rico, que terminó segundo del Grupo B y jugó en un alto nivel ante una potencia como Canadá.