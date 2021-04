River le ganó 3 a 2 a Colón en un entretenido partido en el Monumental que lo metió en zona de clasificación de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

La nota la dio Gonzalo Montiel al convertir mediante un 'no look' (no mirar al patear la pelota), un gol de penal. Y las redes lo celebran:

Si se llamara “Montielinho” en vez de “Montiel” el Real Madrid ya hubiera ofertado 80 Millones. Es el mejor penal de la historia.



pic.twitter.com/fKl6k5GJYV — Fan de Desabato (@fandelchavit0) April 12, 2021

PERO MIREN EL PENAL QUE CLAVA MONTIEL , LO HACE MIRANDO PARA OTRO LADO , UN DISTINTO. pic.twitter.com/ddlTutA7pV — LaEnzoneta (@LaEnzoneta) April 12, 2021

Gonzalo Montiel y un nuevo logro desbloqueado: ejecución de penal y no-look. Jaaa. 🔝 pic.twitter.com/F6nGy48aAa — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2021

