Arde San Lorenzo: perdió con San Martín de San Juan con polémica y hubo insultos para Ortigoza

En la previa de la derrota de San Lorenzo ante San Martín de San Juan 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro, hubo un minuto de silencio y un tremendo y respetuoso homenaje de los cuervos a Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años.

Ovación para el Pipi Romagnoli

El DT de los sanjuaninos, ídolo del club.

San Lorenzo mereció mejor suerte, hizo figura al arquero rival, Matías Borgogno, y protestó dos jugadas. La primera sucedió a los 37 minutos del primer tiempo, aunque línea, árbitro y VAR pitaron bien.

¿Penal a Reali?

Sucedió a los 3 minutos del segundo tiempo.

La emoción del Pulpo Gónzalez tras su gol

Le dedicó su gol a Russo mirando el cielo

Polémicas y gol del partido

¿Un gol y un penal no cobrados para el Ciclón?

Pese a la derrota, el Ciclón no salió de puestos de Playoffs, y San Martín ingresó.

Insultos para Ortigoza

Durante el partido y luego de la derrota, los hinchas de San Lorenzo insultaron al presidente Marcelo Morett,i y por primera vez también a Néstor Ortigoza, quién regresará al club como vice.

Arde Bajo Flores y Boedo.