Arde San Lorenzo: perdió con San Martín de San Juan con polémica y hubo insultos para Ortigoza
La tarde en Bajo Flores tuvo muchas emociones: respetuoso homenaje a Russo, ovación al Pipi Romagnoli y derrota con polémica ante San Martín de San Juan por 1 a 0. A la salida de la cancha, los hinchas insultaron a Moretti y por primera vez a Néstor Ortigoza.
En la previa de la derrota de San Lorenzo ante San Martín de San Juan 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro, hubo un minuto de silencio y un tremendo y respetuoso homenaje de los cuervos a Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años.
Ovación para el Pipi Romagnoli
El DT de los sanjuaninos, ídolo del club.
San Lorenzo mereció mejor suerte, hizo figura al arquero rival, Matías Borgogno, y protestó dos jugadas. La primera sucedió a los 37 minutos del primer tiempo, aunque línea, árbitro y VAR pitaron bien.
¿Penal a Reali?
Sucedió a los 3 minutos del segundo tiempo.
La emoción del Pulpo Gónzalez tras su gol
Le dedicó su gol a Russo mirando el cielo
Polémicas y gol del partido
¿Un gol y un penal no cobrados para el Ciclón?
Pese a la derrota, el Ciclón no salió de puestos de Playoffs, y San Martín ingresó.
Insultos para Ortigoza
Durante el partido y luego de la derrota, los hinchas de San Lorenzo insultaron al presidente Marcelo Morett,i y por primera vez también a Néstor Ortigoza, quién regresará al club como vice.
Arde Bajo Flores y Boedo.