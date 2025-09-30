La crisis dirigencial en Independiente se acentúa, arde, es escandalosa. Este lunes hubo reunión de Comisión Directiva encabezada por el presidente Néstor Grindetti, donde se decidió romper el vínculo con la marca de ropa Puma y firmar contrato con Atomik.

El vínculo con Atomik comenzará el 1° de enero de 2026 y se extenderá por seis años. Y representarían algo más de USD100 mil anuales más a favor de la firma nacional.

Luciano Nakis, exponente de "Lista Roja" y protesorero de AFA, publicó este mensaje en redes sociales:

"Los trascendidos del acuerdo por la indumentaria son deplorables. Ningún contrato debería exceder un mandato. Si nos toca conducir el Club analizaremos los compromisos asumidos que hipotecan el futuro de Independiente y los disolveremos. Hay que escuchar y respetar al socio", escribió.

Audios y acusaciones cruzadas

El dirigente que está en la mira es Daniel Seoane tras viralizarse un audio en el que se lo acusa de haber negociado "por afuera" el acuerdo con Atomik, por mantener una estrecha relación con el dueño de la firma.

La noticia trascendió la interna y hasta hinchas, socios y agrupaciones se autoconvocaron para este martes 19 horas en la sede.

Las redes del Rojo arden: