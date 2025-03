Apareció el video de la increíble anécdota que reveló Alfaro en un supermercado de Paraguay

Este jueves, en un duelo clave la selección de Paraguay recibe en Asunción a Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y el entrenador de los guaraníes, el argentino Gustavo Alfaro, volvió a sorprender en la conferencia de prensa.

Amigo de las frases rimbombantes -"Argentina es como la humedad"-, las comparaciones -la última vez citó a Mitre, uno de los ideólogos de la guerra de la Triple Alianza que devastó al Paraguay-, para agrandar a sus dirigidos e hinchas, el DT contó una una anécdota que protagonizó en un supermercado con un repositor.

“El otro día estaba comprando en un supermercado y viene el muchacho de reposición, me da un abrazo y se larga a llorar", empezó Alfaro. "Yo le digo: ‘Tranquilo, ¿qué pasa, maestro? ‘No, profe, no’. Y me contaba de las complejidades que a diario tiene, porque como le pasa a todo el mundo, a veces enfrentar la vida es difícil y es muy complejo. Y él me decía: ‘Profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la selección. El único momento de alegría es cuando yo veo a los muchachos matarse por la Albirroja. Siento como si fuese yo el que estaría jugando'. Cuando te dicen eso es muy fuerte".

Apareció la foto

“Yo se que no vas a ver mi posteo, pero te agradezco que nos vuelvas a dar la esperanza de volver a jugar un Mundial”, escribió el repositor, de nombre Claudio, en sus redes.

Y también El video

“El poder que tenemos es muy grande y es muy lindo y es muy fuerte. Es muy fuerte tener el peso de la expectativa y la ilusión de un país", dijo Alfaro. Y arengó: “Cuando nosotros nos abrazamos en el medio de la cancha, no nos estábamos abrazando entre nosotros, estamos abrazando a un país entero porque era lo que nosotros sentíamos de afuera, ese contagio que nos viene de afuera y esas son las cosas que nos movilizan”.

A pasitos del Mundial

Con 17 puntos, la selección de Paraguay se ubica en la sexta posición de la clasificación a la Copa del Mundo. Chile suma apenas nueve. El partido de hoy es clave para los guaraníes.