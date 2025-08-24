Si bien Boca está empezando a recuperarse de una pésima racha, su número 9, Edinson Cavani seguía peleado con la red y hasta los propios hinchas de Boca lo cuestionaban.

Sobre el final del partido Cavani la encontró y esta vez no falló.

Pero a los 5 minutos del segundo tiempo, Paredes le había servido una pelota que sólo tenía que ser empujada con delicadeza pero el uruguayo pareció despejarla y ya algunos preferirían jugar con uno menos. Evidentemente no le habían dado el tiempo suficiente porque sobre el final y después de 5 meses el 9 de Boca convirtió.