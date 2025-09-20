Ante la presión de la gente el Gobierno de la Ciudad volvió a renombrar la esquina de Segurola y Habana
En una decisión inentendible, el gobierno de Macri había quitado un homenaje al Diez que había sido realizado por la gente, pero ante los pedidos de los vecinos tuvieron que dar marcha atrás.
Casi cualquiera argentino conoce la esquina de Segurola y Habana gracias a Diego Armando Maradona. Pocos días después de su muerte, los fanáticos habían intervenido los carteles de esa esquina para renombrarlas como la esquina de Diego y Maradona.
Pero hace unos días, el gobierno de Jorge Macri tomo una medida inentendible e inconsulta y reestableció los nombres originales en esa esquina, generando el repudio de fanáticos, vecinos y algunos comunicadores.
Tal vez fue justo por esa reacción, o porque se dieron cuenta que tal vez no fue una buena idea sacarle identidad a una esquina tan famosa hasta la que se acercan hasta los turistas, es que el gobierno porteño tuvo que recular en chancletas una vez mas y la mítica "Segurola y Habana" volvió a ser, una vez más, la esquina de "Diego y Maradona".