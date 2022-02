Andújar se peleó con hinchas de Huracán que le dijeron barbaridades de su padre fallecido

Anoche, Estudiantes le ganó a Huracán en el Parque 3 a 2 en un gran partido de fútbol, cambiante, picante y con polémicas. Tras la victoria, Mariano Andújar sorprendió al saltar los carteles de publicidad y dirigirse hacia una de las cabeceras del estadio Ducó. Allí, enfurecido, discutió con hinchas locales alambrado de por medio y hasta lanzó un par de piñas.

¿Qué pasó?

El descargo del 1

"A veces se pierde de vista que aparte de ser profesionales del deporte también somos personas de carne y hueso. Y si bien “la cultura del fútbol” lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio creo firmemente que debiera haber un límite.

No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracan, al presidente y vice de Estudiantes.

Solamente tengo palabras de agradecimiento con Huracán , club que estuve desde mis 7 años hasta los 21, jamás tuve una declaración en contra del club pero en cada partido que fui al Duco nunca termine de entender el porqué tanta bronca hacia mi. Pero lo entiendo como parte de lo que explique arriba “ la cultura Futbol”.

A las tres / cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido , con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas.

Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club q me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol.

Gracias a todos los que puedan comprender mi reacción.

Y muchas gracias a la familia pincha por tantos mensajes de cariño.

Mariano Andújar"