Cuando se habla de los más grandes jugadores de fútbol nacidos en Ucrania, es inevitable poner a Andriy Shevchenko en lo más alto del ranking, con una diferencia abismal respecto al resto.

El reciente revuelo generado por las palabras de Cristiano Ronaldo, quien se autoproclamó el mejor futbolista de todos los tiempos, reavivó un viejo debate que siempre divide aguas entre fanáticos y expertos. En ese contexto, volvió a circular una recordada declaración del propio Shevchenko, quien no dudó en dar su veredicto al tener que elegir entre el astro portugués y Lionel Messi.

Qué jugador es el mejor de la historia para Andriy Shevchenko

En la cancha, hay jugadores que marcan diferencia. Y después están los que cambian la historia. Para Andriy Shevchenko, leyenda del fútbol ucraniano, Lionel Messi no solo está entre los grandes, sino que es el más grande de todos los tiempos. En una entrevista con Sky Sports en 2022, el ex goleador no dudó en elegir al rosarino por encima de cualquier otra figura.

“¿El mejor de todos los tiempos? Para mí, sí”, soltó sin titubeos. Y agregó con tono de fanático: “Es cierto que su época es distinta a la de Pelé o Maradona, pero Messi reúne todo eso... Es el alma de Argentina, una leyenda viviente. Un tipo como él se merecía levantar la Copa del Mundo”.

Pero el elogio no quedó ahí. Shevchenko, con mirada de experto del área, lo definió como el delantero perfecto para el fútbol moderno: “No hay otro que combine regate y gol como Messi. No lo podés marcar, aparece por todos lados. Es un dolor de cabeza para cualquier defensa”.

Mientras tanto, la rivalidad con Cristiano Ronaldo sigue dando tela para cortar. Aunque ambos están en la etapa final de sus trayectorias, siguen rompiendo estadísticas como si recién empezaran. Esta vez, fue Messi quien sacó una pequeña ventaja en un rubro que pocos miran, pero que dice mucho: goles sin penales.

El ’10′ de Inter Miami firmó un doblete en la goleada 5-1 frente a New York Red Bulls por la MLS, y alcanzó los 764 goles sin contar tiros desde los doce pasos, superando así a CR7, que acumula 763 tantos sin penales. Un detalle no menor en la eterna disputa entre los dos titanes del gol.

Es cierto que Cristiano sigue siendo el máximo artillero de la historia, con más de 870 gritos y contando, mientras busca romper la barrera de los 1000 goles en Al Nassr. Pero Messi, sin hacer tanto ruido, sigue ganando duelos silenciosos, de esos que no salen en las portadas pero que escriben capítulos inolvidables en la historia del fútbol.

Porque si algo queda claro cada vez que tocan la pelota, es que estos dos monstruos no saben de límites. Y aunque el tiempo pase, siguen jugando un partido aparte.