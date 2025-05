La llegada de Carlo Ancelotti a Brasil generó una revolución. Esta semana, el entrenador italiano fue presentado como seleccionador de la Verdeamarelha y ya dio su primera lista lista de convocados en la que no está Neymar.

El DT participó de una rueda de prensa y dios su primera entrevista, a Globo Esporte. Allí le preguntaron por su relación con los futbolistas brasileños que entrenó. Y Carlo dejó una respuesta fulminante: “He entrenado a 34 y si pienso si he tenido algún problema con alguno creo que no. Puede ser que con uno, pero no te lo digo”.

Pero no es Neymar. “Con él hablé y le expliqué”, reveló Ancelotti ante la ausencia del crack entre los 25 elegidos para los partidos de Eliinatorias Sudamericanas ante Ecuador como visitante, y frente Paraguay como local., del 5 y 10 de junio próximos.

La primera lista de Carlo, sin Neymar

Los mejores brasileños que dirigió

Para Ancelotti, el mejores, sin duda, Ronaldo. "Técnicamente era espectacular y es una de las personas más divertidas del mundo", precisó.

“El más profesional sería Cafú”, dijo Carlo. ¿El más divertido? -"Hay muchos. Militao me hace reír un montón, Vini también. Vini, por ejemplo, para mí, es muy humilde. Un chico muy, muy humilde. Por eso hablo bien de ellos porque con todos he tenido muy buena relación, todos me han llamado para felicitarme y desearme suerte".

Ancelotti concluyó con esta afirmación: "El jugador brasileño tiene un nivel técnico más alto que otros".

Comenzó la era de Carlo en Brasil.