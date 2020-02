Todo venía bien y normal para Jorge Amor Ameal en una entrevista que brindó este mediodía para 'Superfútbol'. Sin embargo, cuando un periodista le nombró a Bragarnik, el presidente 'xeneize' explotó y se descargó con todo.

"Con Marcone todo bien, con Bragarnik todo mal", arrancó el dirigente en diálogo con TyC Sports.

"Hay que entender lo que representa Bragarnik en el fútbol argentino. No puede ser dueño del fútbol, es imposible. Los únicos que salimos a decir algo sobre el tema somos nosotros. Lo vi en Paraguay, para el sorteo de la Copa Libertadores, pero no sé para qué estaba porque teníamos que estar los dirigentes. No sé a quién representa, a nosotros seguro que no", disparó Ameal.

Pero eso no fue todo. "Es imposible lo que está pasando, no puede ser el dueño del fútbol. ¿Alguien me lo puede explicar? No me parece bien que pase esto, él representa jugadores, representa técnicos, representa equipos y hasta hace operaciones... ¿Quién es Bragarnik? ¿Dónde jugó? No me parece correcto. Cuando volvamos a AFA esto no puede existir, no va a pasar más", completó el mandamás 'xeneize'.

Recordemos que la polémica se suscitó luego de que el propio Bragarnik asegure en diálogo con Fox Sports que su relación con Maradona había ocasionado que le impidan tener relación con el Xeneize: "Ameal me dio a entender que, por Diego y las cosas que dijo, tenía las puertas de Boca cerradas".