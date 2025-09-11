Paraguay le ganó a Perú en Lima con gran gol de Matías Galarza Fonda en la última fecha de unas Eliminatorias Sudamericanas históricas e inolvidables para los guaraníes por su clasificación al Mundial 2026.

Tras el partido, al DT argentino Gustavo Alfaro le preguntaron por el trato que recibe el mediocampista en River. "Para mí, Mati es un valor agregado", respondió Alfaro.

¿Palo a Gallardo? "A veces, los equipos grandes son como los cuchillos de doble filo, te puede dar a favor o te puede dar en contra. Prácticamente, con dos o tres días, salió y lo tiraron a la cancha en un proceso donde River está en reconstrucción", opinó. Y agregó: "El nivel de exigencia en un club como River es muy alto y a Mati le hicieron sentir, no sé porqué, el rigor de ese tipo de cosas".

Gustavo confesó que charló sobre ello con el futbolista: "Yo le comenté: ‘Mirá Mati, vos estás en la Selección de Paraguay y para mí sos un valor agregado, sos una plusvalía en esta selección’".

Y concluyó: "Si de afuera nos tiran bombas, acá adentro nos tenemos que defender. Para mí es un placer tener a Mati; es algo que no es fácil de encontrar: te puede jugar de titular o entrar desde el banco y siempre te da soluciones".

El golazo de Galarza

A 13 minutos del final, el zurdo le dio el triunfo a los guaraníes.

La palabra de Galarza

Tras su gol, Matías mostró su emoción y felicidad.

Galarza Fonda perdió la titularidad en River, aunque es una variante de cambio para Gallardo.